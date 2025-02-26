Нью-Йорк, США, 26 февраля, 2025, 23:45 — ИА Регнум. Русскоговорящая американская актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг скоропостижно скончалась в Нью-Йорке. Ей было 39 лет. О смерти популярной звезды 2000-х годов сообщили СМИ.

Cover Images/Global Look Press Мишель Трахтенберг

Тело Мишель в квартире элитного жилого комплекса на Манхеттене обнаружила её мать утром 26 февраля.

Причина смерти актрисы пока устанавливается, но несколько источников связали её с недавней операцией по пересадке печени.

Мишель с трёх лет снималась в рекламе. В шестилетнем возрасте она появилась в сериале «Закон и порядок». Первую заметную роль получила в сериале «Приключения Пита и Пита». Известность пришла к актрисе благодаря роли Дон Саммерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров».

Позднее она снималась в популярных комедиях «Евротур» и «Папе снова 17», биографической драме «Убийство Кеннеди».

Вторая волна популярности пришла к ней после сериала «Сплетницы». Мишель Трахтенберг также озвучивала мультфильмы.

За свою карьеру получила три премии Young Artist Award и один специальный приз на кинофестивале Sarasota, а также восемь номинаций, в том числе YoungStar Award, Teen Choice Award, Daytime Emmy Award и Saturn Award.

Отец актрисы — немец, мать русская, родилась в Одессе. Актриса очень любила свою русскую бабушку, потому и бегло говорила на русском языке. В «Убийстве Кеннеди» она играла Марину Освальд, вдову Ли Харви Освальда, которого признали убийцей 35-го президента США. В проекте она говорила по-русски.