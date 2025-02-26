Москва, 26 февраля, 2025, 23:42 — ИА Регнум. Тон заявлений министра иностранных дел Австрии и врио канцлера республики Александера Шалленберга по отношению к России неприемлем. Об этом заявила 26 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Мария Захарова

В Telegram-канале она напомнила об угрозах Шалленберга, выступающего в парламенте Австрии. По его словам, без ЕС не могут состояться мирные переговоры по Украине, поскольку на европейских счетах находятся более 200 млрд евро российских активов.

«Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, перестать распространять дезинформацию, а потом уже претендовать на общение», — подчеркнула Захарова.

Дипломат выразила недоумение, о каких рычагах давления может говорить Австрия, власти которой с 2019 года обвиняют Россию во вмешательстве во внутриполитическую жизнь страны. Единственное, чего Вене удалось добиться своими «рычагами», — избавиться от российского качественного и надёжного газа по выгодным ценам, заключила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Мария Захарова задалась вопросом о необходимости присутствия за столом переговоров представителей стран Евросоюза после их «клоунады» во время голосования по резолюциям об украинском кризисе в Совбезе и Генассамблее ООН. По ее словам, на прошедшем голосовании страны ЕС могли бы показать свою договороспособность, но вместо этого «в очередной раз опозорились». Также Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии при голосовании. Дипломат выразила недоумение, каким образом эти страны так быстро поменяли свои взгляды на мировой кризис.

Британское издание The Economist написало, что если президент США Дональд Трамп и выделит Европе место за столом переговоров с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта, то это будет максимум одно место. Его может занять лишь президент Франции Эммануэль Макрон.