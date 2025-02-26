Тамбов, 26 февраля, 2025, 23:19 — ИА Регнум. Военная прокуратура намерена ужесточить меру пресечения обвиняемому в мошенничестве бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову и перевести его из-под домашнего ареста в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Иван Попов

Ходатайство поступило в Тамбовский гарнизонный военный суд. Причиной изменения меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу стало нарушение условий домашнего ареста.

По информации издания, прокуратура сочла нарушение в том, что Попов отказался от прохождения медосвидетельствования, когда ехал на своей машине из Москвы на судебный процесс и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Суд может рассмотреть ходатайство 27 февраля.

Адвокат генерала Сергей Буйновский не подтвердил и не опроверг данную информацию. Он при этом заверил, что сотрудники ФСИН, контролирующие выполнение условий домашнего ареста, претензий к Попову не имеют.

Защитник также пояснил, что Иван Попов был в трезвом состоянии, что доказывает судебный процесс, который прошел в тот день в Тамбовском гарнизонном военном суде, где присутствовали судья и прокурор. Фигурант отказался от медосвидетельствования, так как опаздывал в суд. Буйновский назвал случившееся провокацией.

На данный момент рассмотрение дела Попова приостановлено, так как суд назначил дополнительную судебно-бухгалтерскую экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, группа военнослужащих, допрошенных в Тамбовском гарнизонном военном суде, опровергла доводы следствия о ненужности металлоконструкций и об их хищении, в котором обвиняется Иван Попов.

Генерал-майора задержали в мае 2024 года, обвинив его в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, офицер участвовал в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей. Ключевым доказательством вины генерала стал перевод ему на банковскую карту более 1 млн рублей от генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Попов 16 октября заявил в суде, что не признаёт вину. По словам генерала, к нему не имеет отношение 99% того, что сказал обвинитель. При этом фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Моисеев признал свою вину в мошенничестве.

Адвокат генерал-майора Сергей Буйновский ранее отмечал, что представитель Запорожской области заявил об отсутствии ущерба региону от действий Попова, Минобороны не финансировало поставки металлоконструкций и также не имеет имущественных претензий к генералу, а многие свидетели обвинения далеки от понимания военных дел, и в их показаниях нет прямых доказательств причастности Попова к инкриминируемому преступлению.