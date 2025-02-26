Москва, 26 февраля, 2025, 23:11 — ИА Регнум. Секретные документы, касающиеся деятельности советской военной контрразведки «Смерш» в годы Великой Отечественной войны, опубликуют к 80-летию Победы. Соответствующее решение было принято 26 февраля на заседании Общественного совета при Федеральной службе безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ).

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«В год 80-летия Великой Победы тема исторической правды заслуженно становится одной из главных для всех мероприятий в рамках этого общенародного праздника. С учётом высокой общественной значимости информации из архивных документов и растущего интереса к ней со стороны граждан наш совет окажет максимальное содействие ФСБ России в публикации таких материалов, используя различные инструменты и форматы», — приводит заявление председателя Общественного совета при ФСБ России Василия Титова Центр общественных связей ФСБ.

Он добавил, что завершается работа над масштабным совместным проектом под рабочим названием «Особая папка ГУКР «Смерш» НКО СССР», раскрывающим широкий спектр задач, решаемых советской военной контрразведкой в годы войны. Также планируется второе издание сборника «Память. Мужество. Слава», который посвящён увековечению подвигов сотрудников госбезопасности военных лет.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января президент России Владимир Путин подчеркнул, что защита памяти о Великой Отечественной войне должна быть основана на документах. Архивные сведения ярко показывают роль Красной армии в разгроме нацизма, отметил глава государства на заседании оргкомитета «Победа».

Значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна, заявил Путин. Защита Отечества и служение Отечеству во все времена было и остаётся для граждан России священным делом, подчеркнул он.