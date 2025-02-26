Москва, 26 февраля, 2025, 22:56 — ИА Регнум. Гражданка Эстонии Мария Симак и её тяжелобольная мать хотят получить российское гражданство, в Москве они живут с апреля 2023 года. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Женщины вынуждены были покинуть Эстонию, поскольку им грозит уголовное преследование за пророссийские взгляды.

Мария уже несколько раз пыталась получить гражданство РФ, но каждый раз ей отказывали, поясняя, что «в Эстонии не идёт война», а потому оснований для получения российского паспорта нет.

Девушка рассказала, что её семья переехала в Россию, чтобы быть рядом с прадедом, который жил в Эстонии после окончания Великой Отечественной войны. Он участвовал в боях за Москву, за что был награждён медалью.

В Москве у Симак есть квартира, которая досталась ей от отца.

«Я русская по национальности и менталитету, я победитель олимпиады по английскому языку и литературе. Я всегда считала Россию своей Родиной и поддерживала политику РФ», — пояснила беженка.

Мать девушки — инвалид первой группы. В России она получает необходимые лекарства, а также находится в очереди на операцию по пересадке почки, но для этого ей нужны документы, которые невозможно получить без паспорта или вида на жительство.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин дал гражданство журналистке и вдове итальянского публициста и политика Джульетто Кьезы Фьямметте Кукурнии.

Джульетто Кьеза умер 26 апреля 2020 года в возрасте 79 лет. Он был московским корреспондентом газет L’Unità и La Stampa, а также вёл колонку в «Литературной газете». Журналист написал ряд книг об СССР и России.

Глава Крыма Сергей Аксёнов отмечал, что Кьеза никогда не боялся идти против политической конъюнктуры и говорил правду о Крыме.

Также среди новых граждан России — немец Карстен Винкельс, француз Жерар Паскаль Клеман, турок Озтюрк Кылыч, уроженка Украины Елена Ковригина и родившийся в Хорватии Игорь Пеллицциари.