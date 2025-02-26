Вашингтон, 26 февраля, 2025, 22:45 — ИА Регнум. Правительство США будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше» территорий, хотя этого будет сложно добиться. Об этом 26 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.

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«Мы сделаем всё возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины — мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», — заверил глава Белого дома на первом заседании правительства страны.

Трамп при этом не уточнил, какие именно территории имеет в виду.

Как сообщало ИА Регнум, США готовы снять санкции с России после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине, подтвердил 26 февраля Дональд Трамп. Также он заявил, что России придётся пойти на уступки для успешного урегулирования кризиса на Украине.

В январе советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц утверждал, что президент США признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе из Крыма. По его словам, нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма бывших украинских территорий, включая Крым. Помимо этого, Уолтц заявил, что Трамп готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Путин подчёркивал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска из регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, отмечал президент РФ.