Вашингтон, 26 февраля, 2025, 22:33 — ИА Регнум. Старший сын президента США Дональд Трамп — младший заявил, что Америке надо было выбирать союзником Россию и поставлять оружие ей, но не Украине. Об этом он заявил в эфире подкаста Triggered.

Rick Scuteri/AP/TASS Дональд Трамп-младший

Американский бизнесмен отметил, что не может допустить, что «кто-то в здравом уме» выбрал Украину в качестве союзника, «когда есть Россия».

«США должны были отправлять оружие в Россию», — сказал он.

Трамп-младший назвал РФ мощной в мире ядерной державой, обладающей богатыми природными ресурсами.

Украину сын президента США охарактеризовал как страну, где «Чернобыль и собаки, устойчивые к радиации».

Как сообщало ИА Регнум, Трамп-младший ранее предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому попробовать «выиграть» военный конфликт без денег Вашингтона. Еще в ноябре сын Дональда Трампа публично назвал «имбецилами» тех, кто предлагает использовать американские ракеты для ударов вглубь России.

При этом и министр здравоохранения США Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший также заявил, что США больше не будут тратить деньги налогоплательщиков на финансирование Вооруженных сил Украины.