Сын Трампа удивился, как могли США стать союзником Украины
Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России, а не Украине
Вашингтон, 26 февраля, 2025, 22:33 — ИА Регнум. Старший сын президента США Дональд Трамп — младший заявил, что Америке надо было выбирать союзником Россию и поставлять оружие ей, но не Украине. Об этом он заявил в эфире подкаста Triggered.
Американский бизнесмен отметил, что не может допустить, что «кто-то в здравом уме» выбрал Украину в качестве союзника, «когда есть Россия».
«США должны были отправлять оружие в Россию», — сказал он.
Трамп-младший назвал РФ мощной в мире ядерной державой, обладающей богатыми природными ресурсами.
Украину сын президента США охарактеризовал как страну, где «Чернобыль и собаки, устойчивые к радиации».
Как сообщало ИА Регнум, Трамп-младший ранее предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому попробовать «выиграть» военный конфликт без денег Вашингтона. Еще в ноябре сын Дональда Трампа публично назвал «имбецилами» тех, кто предлагает использовать американские ракеты для ударов вглубь России.
При этом и министр здравоохранения США Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший также заявил, что США больше не будут тратить деньги налогоплательщиков на финансирование Вооруженных сил Украины.