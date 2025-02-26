Киев, 26 февраля, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Украинское правительство одобрило соглашение о совместном с США инвестиционном фонде, открывающем путь к заключению с Вашингтоном ресурсной сделки. Об этом 26 февраля сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда», — написал он в Telegram-канале.

Украинский премьер заверил, что соглашение не предусматривает передачу полезных ископаемых страны ни в собственность США, ни кому-либо другому. Украина планирует вносить в фонд порядка 50% будущих поступлений от своих ресурсных активов, средства пойдут исключительно в проекты по восстановлению Украины, подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что США будут делать взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в рамках сделки по использованию ресурсов Украины вернёт все деньги, ранее направленные Киеву, и получит «даже больше». Основные цели США на Украине — положить конец кровопролитию и возместить ранее затраченные средства, отметил глава Белого дома. По его словам, США не намерены давать Украине гарантии безопасности. Этим должны заниматься европейские страны, отметил он.

В начале февраля Трамп выразил заинтересованность США в добыче редкоземельных металлов на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля раскрыл детали соглашения: по его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за уже оказанную помощь. Зеленский отметил, что в документе отсутствуют гарантии безопасности и что такой вариант соглашения он подписать отказался.

22 февраля украинские СМИ сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жёстче предыдущего. Вашингтон включил в него, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть.

Трамп 26 февраля сообщил, что Зеленский приедет в Вашингтон для подписания соглашения об использовании природных ресурсов Украины. Визит намечен на 28 февраля.