Вашингтон, 26 февраля, 2025, 20:56 — ИА Регнум. Вашингтон готов снять санкции с России после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине, заявил 26 февраля президент США Дональд Трамп в ходе первого заседании правительства страны. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN.

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты спросили Трампа, может ли в ходе переговоров с РФ по Украине обсуждаться вопрос об ослаблении санкций.

«Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение. Но я думаю, мы ослабим [санкции]», — сказал Трамп.

Также он заявил, что Москве придётся пойти на уступки для успешного урегулирования кризиса на Украине. В ходе переговоров Вашингтон попытается поставить вопрос о возвращении Киеву утраченных территорий, но добиться этого будет очень сложно, заключил Трамп.

25 февраля глава Белого дома заявил, что антироссийские санкции пока действуют, но они будут сняты в какой-то момент. При этом ранее газета Financial Times писала, что Вашингтон в ближайшее время снимет санкции, введённые в отношении РФ, из-за «заманчивых» бизнес-предложений от российской стороны.

Ранее, 20 февраля, глава минфина США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона либо смягчить, либо ужесточить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров между американскими и российскими представителями.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на то, что многочисленные санкции Запада против России принесли обратный результат и российская экономика растёт. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отметил, что западные санкционные меры могут не оказать существенного влияния на проведение российско-американских переговоров.