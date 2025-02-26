Вашингтон, 26 февраля, 2025, 20:45 — ИА Регнум. Украине следует забыть о НАТО, заявил 26 февраля президент США Дональд Трамп.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Намерение киевского режима вступить в НАТО было причиной начала военного конфликта, сказал Трамп журналистам.

Ранее он отмечал, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, а Вашингтон намерен не допустить такого развития событий.

Также президент США после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отмечал, что Украина, возможно, вернёт часть прежних территорий, но едва ли вернётся к границам 1991 года. Кроме того, он заявлял, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.

Путин в июне 2024 года отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), заявлял глава государства.

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