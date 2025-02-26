Москва, 26 февраля, 2025, 20:35 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Крымом. Об этом 26 февраля сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В период с 19:15 до 19:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля российские средства ПВО ликвидировали 12 беспилотников ВСУ над территорией Крыма, над акваторией Чёрного моря и над Орловской и Брянской областями.

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