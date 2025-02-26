Вашингтон, 26 февраля, 2025, 20:26 — ИА Регнум. Вашингтон в рамках сделки по использованию ресурсов Украины вернёт все деньги, ранее направленные Киеву, и получит «даже больше», заявил 26 февраля президент США Дональд Трамп.

Bonnie Cash — Pool via CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

Он отметил, что основные цели США на Украине — положить конец кровопролитию и возместить ранее затраченные средства.

«Эта сделка принесёт нам большое богатство. Мы вернём уже потраченные $350 млрд и заработаем ещё больше. Я не хочу больше тратить денег на Украину», — заявил Трамп журналистам.

Президент США также сказал, что не намерен давать Украине гарантии безопасности. Этим должны заниматься европейские страны, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Трамп заявил о заинтересованности Вашингтона в добыче редкоземельных металлов на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля раскрыл детали соглашения: по его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за уже оказанную помощь. Зеленский отметил, что в документе отсутствуют гарантии безопасности и что такой вариант соглашения он подписать отказался.

22 февраля украинские СМИ сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жёстче предыдущего. Вашингтон включил в него, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть. Американская сторона при этом подчеркнула, что сделка носит коммерческий характер и не предусматривает политических обязательств, включая гарантии безопасности для Киева.

24 февраля Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским для подписания сделки по ресурсам. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон не должен терять деньги из-за помощи Киеву. Он заявил, что сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и вместе с тем поможет Украине развиваться после завершения конфликта. Визит Зеленского намечен на 28 февраля.