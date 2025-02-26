Вашингтон, 26 февраля, 2025, 20:21 — ИА Регнум. Вашингтон в ходе дальнейших контактов с представителями России сможет понять, насколько искренне Москва желает завершить украинский конфликт, заявил 26 февраля госсекретарь США Марко Рубио.

Evelyn Hockstein/AP/TASS Госсекретарь США Марко Рубио

При этом российская сторона неоднократно выражала стремление завершить конфликт на Украине мирным путём. Так, 20 января президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры по урегулированию должны привести к долгосрочному миру, а не к краткому перемирию.

Аналогичную позицию 26 февраля выразил глава МИД РоссииСергей Лавров. Дипломат добавил, что Москва также исключает заморозку украинского конфликта по линии соприкосновения.

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