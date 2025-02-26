Вашингтон, 26 февраля, 2025, 20:18 — ИА Регнум. Вашингтон не будет давать Украине значительных гарантий безопасности, это будет «поручено» европейским странам, заявил 26 февраля президент США Дональд Трамп.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп

«Я не буду предоставлять гарантии безопасности, пусть Европа делает это. Это в их интересах, это их сосед. Но мы приложим усилия для того, чтобы все прошло как надо. Мы будем оставаться партнерами Украины, нам нужны редкоземельные металлы, а их у них много», — сказал Трамп.

Он также заявил, что две главные цели США в отношении Украины — прекратить кровопролитие и возместить ранее вложенные средства.

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