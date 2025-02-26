Абу-Даби, 26 февраля, 2025, 20:17 — ИА Регнум. Российский производитель мяса группа «Черкизово» приняла участие в выставке Gulfood в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания представила халяльные продукты из курицы и индейки, разработанные для экспортных рынков, а по итогам выставки провела успешные переговоры с международными партнерами.

Владимир Гердо/ТАСС

Выставка Gulfood — одно из важнейших и наиболее влиятельных международных событий в сфере пищевой промышленности и напитков в мире. В 2025 году она собрала более 5,5 тысячи участников из 129 стран.

Стенд «Черкизово» включал витрину с полным ассортиментом халяльных продуктов из мяса птицы для зарубежных клиентов из каналов b2b и b2c. Среди посетителей стенда были представители компаний из ОАЭ и Саудовской Аравии, Иордании, Катара, СНГ и других стран.

«Мы постарались учесть все многообразие потребностей наших b2b-клиентов, поэтому на стенде выставили образцы продукции с разными способами заморозки и в разных видах упаковки. Кроме того, мы впервые в этом году привезли на Gulfood филе бедра цыпленка-бройлера и филе бедра индейки в вакуумной упаковке. Наш ассортимент для канала b2c был представлен образцами всех продуктов халяльной линейки под брендами Dajajti и Pava-Pava», — заявила директор по развитию внешнеэкономической деятельности «Черкизово» Наталья Бартновская.

В рамках деловой программы Gulfood представители «Черкизово» приняли участие в организованных Российским экспортным центром встречах с дистрибуторами, трейдерами и торговыми сетями.

«Черкизово» также устраивает визиты своих партнеров на свои предприятия. Так, ранее Петелинскую птицефабрику компании в Московской области посетили партнеры из китайской компании Fortune. В свою очередь представители сербской компании Neoplanta в феврале посетили принадлежащий «Черкизово» мясокомбинат «Всеволожский» в Ленинградской области. Обе компании подтвердили свое намерение и дальше развивать сотрудничество с «Черкизово».