Вашингтон, 26 февраля, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 26 февраля сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский приедет в Вашингтон для подписания соглашения об использовании природных ресурсов Украины.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Владимир Зеленский

Визит намечен на 28 февраля.

«Мы хорошо продвигаемся [в диалоге] с Россией и Украиной. Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено», — сказал президент США журналистам.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Трамп заявил о заинтересованности Вашингтона в добыче редкоземельных металлов на Украине. Зеленский 19 февраля раскрыл детали соглашения: по его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за уже оказанную помощь. Зеленский отметил, что в документе отсутствуют гарантии безопасности и что такой вариант соглашения он подписать отказался.

22 февраля украинские СМИ сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жёстче предыдущего. Вашингтон включил в него, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть. Американская сторона при этом подчеркнула, что сделка носит коммерческий характер и не предусматривает политических обязательств, включая гарантии безопасности для Киева.

24 февраля Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским для подписания сделки по ресурсам. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон не должен терять деньги из-за помощи Киеву. Он заявил, что сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и вместе с тем поможет Украине развиваться после завершения конфликта.

26 февраля украинские СМИ опубликовали полный текст проекта соглашения. В нём не содержится упоминаний о готовности США предоставить Украине гарантии безопасности. По этим данным, созданный фонд будет получать доход от монетизации природно-ресурсных активов, находящихся в собственности Украины, кроме уже работающих предприятий. Украина должна будет вносить в фонд 50% поступлений от монетизации природно-ресурсных активов. Взносы должны реинвестироваться на территории Украины.