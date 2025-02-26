Москва, 26 февраля, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Представители России и США на встрече в Турции 27 февраля обсудят «операционные вопросы» работы посольств и консульств, передаёт 26 февраля телеканал CNN со ссылкой на представителя американского госдепартамента

Валерий Шарифулин/ТАСС

«На повестке дня нет политических или вопросов безопасности, Украина также не является темой обсуждения», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы, связанные с укомплектованием штатов, визами, дипломатическим банкингом и другими темами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча делегаций России и США пройдёт 27 февраля в Стамбуле. По его словам, дипломаты и эксперты обсудят проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности ушедшей администрации США. Ларов уточнил, что итоги предстоящих переговоров покажут, как будут складываться дальнейшие отношения Москвы и Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями США и России. В результате встречи Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта.

Стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях. Кроме того, Лавров рассказал, что представителям России и США поручено обсудить, что необходимо для подготовки встречи президентов двух стран.