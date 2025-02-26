Вашингтон, 26 февраля, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) получили уведомление о том, что у них будет 15 минут, чтобы забрать свои вещи из офисов в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба USAID, приостановившего свою деятельность.

Manuel Balce Ceneta/AP/TASS

Во вторник, 25 февраля, руководство USAID отправило сотрудникам письмо с указанием, что 27 и 28 февраля 2025 года они смогут забрать личные вещи из бывших офисов в здании Рональда Рейгана в центре Вашингтона. В письме также указаны временные интервалы для каждого из подразделений агентства, некоторые из которых будут иметь два часа, а другие — 30 минут на сбор вещей.

«Сотрудникам будет предоставлено около 15 минут на выполнение этой задачи, и они должны будут закончить сбор вещей только в отведённое для них время», — говорится в сообщении, которое также было опубликовано на правительственном веб-сайте USAID.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о замораживании финансирования иностранных программ USAID на 90 дней для оценки их целесообразности. Все попытки офиса USAID в Киеве сохранить финансирование важных программ были отклонены Белым домом.

3 февраля глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск назвал USAID преступной организацией и объявил о начале ее ликвидации, обвинив агентство в финансировании разработки биологического оружия.

На следующий день Трамп заявил, что Маск будет проверять другие федеральные ведомства на коррупцию так же, как это происходит с USAID.