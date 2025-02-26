Билефельд, Германия, 26 февраля, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Отец и брат обвиняемого в убийстве боксера Бесара Нимани пострадали при стрельбе у здания суда в немецком городе Билефельд. Об этом сообщает Bild.

RONALD WITTEK/ЕРА/ТАСС

По последним данным, всего в результате стрельбы пострадали три человека.

«Было произведено несколько выстрелов: первый был напротив суда, в результате чего брат обвиняемого получил ранение в ногу. <…> Также был ранен отец — предположительно, он получил ранение в легкое и находится в критическом состоянии», — пишет издание.

Уточняется, что второй стрелок, возможно, некоторое время скрывался в здании, примыкающему к суду. Официальной информации по его местоположению пока нет.

Как передавало ИА Регнум, о стрельбе у здания суда, в котором с утра проходило слушание по делу обвиняемого в убийстве боксера Бесара Нимани, стало известно днем 26 февраля.

Тогда полицейским удалось арестовать одного из стрелков.

Бывший чемпион Европы по боксу, 38-летний отец троих детей Нимани был убит в марте 2024 года в уличной перестрелке в центре Билефельда после посещения парикмахерской. Очевидцы сообщали о шести-восьми выстрелах. Изначально следствие предполагало, что убийство совершила группа из пяти-шести человек.

По данным немецких СМИ, причиной убийства могла быть месть. Нимани когда-то занимался управлением газетного киоска. В какой-то момент у него произошел конфликт с двумя курдами и завязалась драка. После этого, утверждает издание, Нимани неоднократно подвергался угрозам.