Москва, 26 февраля, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Выступление главы МИД Канады Мелани Жоли на саммите «Большой двадцатки» (G20) было безумством. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Christinne Muschi/Global Look Press Мелани Жоли

Захарова рассказала, что Жоли в ходе всего саммита глав МИД стран G20 говорила только об украинском конфликте и защите территориальной целостности страны, хотя встреча не была посвящена этому вопросу.

«Это безумство, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту?» — прокомментировала эту ситуацию дипломат.

Захарова призвала Канаду позаботиться о собственной территориальной целости, учитывая стремление американского президента Дональда Трампа присоединить страну к США в качестве 51-го штата.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля Канада вместе со странами ЕС, Великобританией и Австралией присоединилась к совместному антироссийскому заявлению стран — участниц Всемирной торговой организации (ВТО), в котором критикуются действия России на Украине. При этом США впервые за три года отказались поддержать это заявление.

21 февраля Захарова с своём Telegram-канале также высмеяла Канаду за отстаивание территориальной целостности Украины в условиях, когда их собственная находится под угрозой. По словам дипломата, невозможно гарантировать чью-то независимость, когда собственную страну «отбирают» на глазах всего мира.