Москва, 26 февраля, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы 26 февраля поддержал решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в отношение компании МТС о прекращении взимания доплаты с абонентов в Крыму, следует из картотеки суда.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«ФАС России признала ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС) нарушившим антимонопольное законодательство и предписала прекратить взимать дополнительную плату для своих абонентов за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополя», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года ФАС предписала МТС снизить повышенные тарифы на связь. Ведомство напомнило, что МТС в апреле и мае в среднем на 8% повысила стоимость услуг мобильной связи для более чем 30 млн абонентов. Это решение было экономически необоснованным и ущемляющим интересы потребителей.

ФАС в мае 2024 года возбудила дело в отношении МТС из-за повышения стоимости услуг связи на 8%. Оператор сотовой связи отверг эти обвинения, заявив, что рост абонентской платы экономически обоснован.

Позже, в конце сентября, ФАС сообщила о возбуждении дел против МТС, «Мегафона» и «ВымпелКома», потребовав, чтобы операторы отменили дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Крыма и Севастополя.

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