Екатеринбург, 26 февраля, 2025, 19:32 — ИА Регнум. Прокуратура Свердловской области проверит сообщения об очередном случае нападения собаки на ребёнка. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

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Инцидент произошёл в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. По данным СМИ, ротвейлер напал на несовершеннолетнего, сказано в сообщении.

«Матери несовершеннолетнего пришлось прикрыть ребёнка собой. Из публикации следует, [что] у животного есть хозяин. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, степень повреждений, причиненных несовершеннолетнему ребёнку и его матери», — отметила пресс-служба.

При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав, в том числе на взыскание компенсации морального вреда, а также даст оценку действиям полиции, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о ещё нескольких случаях нападения собак на детей в разных регионах страны. В частности, 26 февраля в Сочи две домашние собаки напали на девятилетнего мальчика и разорвали ему лицо. Ребёнка госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

23 февраля на окраине Ставрополя стая собак насмерть загрызла девятилетнюю девочку, которая каталась с ледяной горки. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Напавших на ребенка собак держала на своём участке местная жительница. По решению суда её арестовали на два месяца.

24 января стая бродячих собак насмерть загрызла проходившую мимо женщину в селе Верх-Тула Новосибирской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Действия должностных лиц администрации Верх-Тулинского сельсовета проверят на предмет ненадлежащего исполнения обязанностей.