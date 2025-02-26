Москва, 26 февраля, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Россиянам следует с осторожностью относиться к видеохостингу YouTube, ведь в процессе использования сервиса в сеть могут попасть их личные данные. Об этом сообщил член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Таким образом он прокомментировал ситуацию с YouTube, где в течение нескольких месяцев не исправлялась ошибка, которая могла повлечь за собой утечку личных данных более 2,7 млрд пользователей платформы. Спустя четыре месяца существования уязвимости на платформе её выявили двое специалистов по кибербезопансости, вскоре после чего проблема была устранена, однако столь долгие сроки реагирования со стороны Google вызвали беспокойство у экспертов в России.

«Даже после обнаружения проблемы Google не бьёт в набат, а предпочитает тихо залатать дыру в надежде, что никто не заметит. Но ведь эта уязвимость могла использоваться годами. Сколько ещё таких скрытых брешей таится в их сервисах? Самое главное — нет никаких гарантий, что завтра это не повторится. Если вы заботитесь о безопасности своих данных, выбирайте российские платформы», — заявил Гаспарян.

По его словам, в отличие от зарубежных сервисов, российские платформы подчиняются местной юрисдикции, поэтому данные пользователей останутся под защитой, а в случае возникновения проблем будет возможность рассчитывать на поддержку и правовую помощь со стороны государства.

«Поразительно, как компания уровня Google допускала существование критической уязвимости на YouTube на протяжении нескольких месяцев. Если бы не бдительность независимых исследователей, масштабы утечки могли бы стать беспрецедентными. Гигант с многомиллиардным оборотом элементарно экономит средства на безопасности пользователей», — также высказался на этот счёт эксперт РОЦИТ, журналист и блогер Илья Гогуа.

Он назвал данную ситуацию тревожным сигналом и призвал прекратить слепо доверять иностранным сервисам.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что в ситуации с торможением видеохостинга YouTube вопросов больше к его владельцу, а не к российским властям. По словам главы государства, при поиске определённого контента на западном видеохостинге всплывает контент совершенно другой направленности, политической.