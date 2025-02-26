Челябинск, 26 февраля, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Бывший и действующий министры транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик и Алексей Нечаев задержаны по подозрению в хищении 2,9 млрд рублей, выделенных на ремонт и содержание региональных дорог в рамках 60 государственных контрактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственный департамент МВД России.

«Дмитрий Микулик и Алексей Нечаев, а также три представителя хозяйствующих субъектов задержаны при участии оперативников ФСБ и МВД России», — сказали департаменте.

По информации МВД, руководители регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта и представители ряда юридических лиц заключили государственные контракты на сумму более 30 млрд рублей на оказание услуг областному правительству по ремонту и строительству дорог на основании результатов фиктивных конкурсных процедур, после чего похитили 2,9 млрд, переведя деньги на счета компаний, не ведущих реальную деятельность.

В ходе расследования было проведено более 30 обысков в Москве, Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Уфе и Донецке, изъяты документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В отношении задержанных избраны меры пресечения, расследование продолжается, устанавливаются соучастники преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля был задержан Игорь Чалик, бывший заместитель министра транспорта, по делу о растрате в Москве. Он подозревается в незаконных премиях к зарплате в размере 750 тыс. рублей, что привело к ущербу Государственному научно-исследовательскому институту гражданской авиации (ГосНИИ ГА) в 4,2 млн рублей.