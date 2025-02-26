Доха, 26 февраля, 2025, 19:11 — ИА Регнум. Россия хочет попросить власти Франции объяснить, в каком именно документе содержится разрешение использовать прибыль с того, что было украдено. Об этом 26 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Корсун ИА Регнум

Так он прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, ранее заявившего, что международное право запрещает изымать арестованные российские активы, но прибыль с этих активов якобы можно использовать в том числе для поддержки киевского режима.

«Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.

Как передавало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюзу нужно придумать, как «креативно использовать» замороженные российские активы для помощи Украине. Она отметила, что ЕС продлил заморозку средств России.

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявлял, что Евросоюз должен уже в марте принять решение о передаче Украине замороженных российских активов, чтобы потом «не сидеть с разведёнными руками».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что ЕС в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными.