Киев, 26 февраля, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не получит от Украины и 10 центов, если они будут указаны как долг. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, слова которого приводит Telegram-канал «Общественное».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Я не пойду и на 10 центов, если они будут указаны как долг», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что Украина благодарна Соединённым Штатам за оказанную военную помощь, однако, по его словам, Киев не является должником Вашингтона.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не признает долг перед США ни в 500 млрд долларов, ни в 100 млрд долларов. По его словам, те 100 млрд долларов, что Украина действительно получила в качестве военной помощи, были выданы в качестве гранта, а грант не может считаться долгом.

Администрация Трампа в свою очередь намерена взыскать эти средства за счёт соглашения с Украиной по редкоземельным металлам. Британский журнал The Economist сообщил, что Украине придется выплачивать США компенсацию за военную помощь в течение сотен лет в случае подписания сделки по полезным ископаемым, предложенной администрацией Трампа.

А депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Зеленский отказывается признавать долг перед США из-за боязни признаться в том, что он «продал Украину».