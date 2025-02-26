* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 февраля, 2025, 18:44 — ИА Регнум. Мещанский районный суд Москвы арестовал денежные средства, находящиеся на счетах блогера Ильи Варламова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

Владимир Трефилов/РИА Новости Илья Варламов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову Илье Александровичу», — говорится в сообщении.

17 февраля Таганский суд Москвы оштрафовал блогера на 45 тыс. руб. за нарушение закона об иностранных агентах. Он не сопровождал публикации в интернете маркировкой, предупреждающей о его статусе иностранного агента.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года в отношении блогера-иноагента возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранных агентов, предписанных российским законодательством. Также он дважды в течение 2024 года привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, он продолжил публиковать контент в социальных сетях, не соблюдая норму данного закона.

23 марта 2023 года Минюст внёс Варламова в список иноагентов. В ведомстве пояснили, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов власти. В Минюсте также отметили, что он получал поддержку от иностранных источников.

В октябре прошлого года Варламов обратился в Верховный суд с требованием снять статус иноагента, однако его иск остался без удовлетворения.