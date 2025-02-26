Вологодского вице-губернатора Алексеева арестовали по обвинению во взятке
Вологодского вице-губернатора арестовали по обвинению в особо крупной взятке
Москва, 26 февраля, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы 26 февраля арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.
Адвокаты Алексеева просили поместить его под домашний арест или запретить обвиняемому определённые действия. Вице-губернатор в свою очередь попросил выбрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Он заявил, что не намерен скрываться от следствия.
«Избрать в отношении Алексеева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 апреля», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Как передавало ИА Регнум, 25 февраля глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров и Алексеев были задержаны в Москве. Сотрудники ФСБ провели операцию в помещении представительства, где чиновники получали 30 млн рублей от предпринимателя.
По версии следствия, подозреваемые требовали 100 млн рублей у руководителей одной из компаний за эксплуатацию лесных участков, участие в инвестиционных проектах и оказание им общего покровительства.
Басманный суд ранее удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Бочарова на два месяца, до 24 апреля. Бочарову, как и Алексееву, предъявили обвинение по статье о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).