Москва, 26 февраля, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы 26 февраля арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Суды общей юрисдикции города Москвы Денис Алексеев

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

Адвокаты Алексеева просили поместить его под домашний арест или запретить обвиняемому определённые действия. Вице-губернатор в свою очередь попросил выбрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Он заявил, что не намерен скрываться от следствия.

«Избрать в отношении Алексеева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 апреля», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров и Алексеев были задержаны в Москве. Сотрудники ФСБ провели операцию в помещении представительства, где чиновники получали 30 млн рублей от предпринимателя.

По версии следствия, подозреваемые требовали 100 млн рублей у руководителей одной из компаний за эксплуатацию лесных участков, участие в инвестиционных проектах и оказание им общего покровительства.

Басманный суд ранее удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Бочарова на два месяца, до 24 апреля. Бочарову, как и Алексееву, предъявили обвинение по статье о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).