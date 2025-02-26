Москва, 26 февраля, 2025, 18:35 — ИА Регнум. В помещении салона красоты на севере Москвы произошёл пожар, троих человек спасли, ещё 15 эвакуировали. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что возгорание произошло на Ленинградском проспекте. Помещение салона располагается на первом этаже девятиэтажного дома.

«Сотрудники МЧС России спасли троих жильцов дома, включая ребёнка, ещё 15 — эвакуировали», — сказано в сообщении МЧС.

Позже пресс-служба ведомства проинформировала, что пожар площадью 40 кв. м ликвидировали 32 огнеборца МЧС России и восемь единиц техники. Пострадавших нет.

Вечером 19 февраля на Варшавском шоссе вспыхнул пожар в Институте вычислительной техники. 30 человек самостоятельно покинули горящее здание. Пожар локализовали на площади 1500 кв. м.

Как передавало ИА Регнум, ранее в квартире жилого комплекса на северо-востоке Москвы произошёл пожар, в результате чего пострадали три человека. Спасатели ликвидировали возгорание в тот же день.