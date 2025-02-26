* — движение ЛГБТ признано экстремистскими и запрещено на территории РФ

Москва, 26 февраля, 2025, 18:22 — ИА Регнум. В Москве трансгендерной (движение ЛГБТ признано экстремистскими и запрещено на территории РФ) модели Наталье Максимовой запретили проводить лекцию. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Кадр из видео Наталья Максимова

«50-летняя Наталья Максимова, одна из первых трансгендерных женщин в публичном российском пространстве, которая открыто заявила о себе, сегодня должна была провести мероприятие «Ароматы в кино». Лекция и парфюмерная дегустация планировались в отеле Marco Polo, который расположен на Патриарших прудах. Однако событие отменилось и перенеслось на неопределённый срок», — указано в публикации.

Сама модель никак не прокомментировала данную ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, Министерство юстиции России в марте 2024 года внесло движение ЛГБТ в реестр экстремистских организаций. Верховный суд 30 ноября 2023 года признал экстремистской деятельность международного движения ЛГБТ и запретил её на территории страны на основании обращения Минюста. Министерство направило обращение в связи с тем, что неоднократно выявляло в деятельности этого движения признаки экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

В декабре 2024 года в Москве арестовали организатора зарубежных ЛГБТ-туров Андрея Котова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Мужчина создал «Туристический клуб для мужчин» и организовал несколько специфических путешествий. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».