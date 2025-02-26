Варшава, 26 февраля, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Лидеры европейских стран должны противостоять капитуляции Украины, заявил 26 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск.

RONALD WITTEK/ЕРА/ТАСС Премьер-министр Польши Дональд Туск

«Мы не можем согласиться с капитуляцией Украины перед требованиями России, в том числе территориальными», — сказал Туск в видео, опубликованном в X.

Соответствующее мнение польский премьер выразил накануне виртуальной встречи лидеров ЕСМ по итогам переговоров французского президента Эмманюэля Макрона и его американского коллеги Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция Киева — лишь вопрос времени.

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