Премьер Польши призвал лидеров ЕС противостоять «капитуляции» Украины
Премьер Польши Туск: европейские лидеры должны противостоять капитуляции Украины
Варшава, 26 февраля, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Лидеры европейских стран должны противостоять капитуляции Украины, заявил 26 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск.
RONALD WITTEK/ЕРА/ТАСС
Премьер-министр Польши Дональд Туск
«Мы не можем согласиться с капитуляцией Украины перед требованиями России, в том числе территориальными», — сказал Туск в видео, опубликованном в X.
Соответствующее мнение польский премьер выразил накануне виртуальной встречи лидеров ЕСМ по итогам переговоров французского президента Эмманюэля Макрона и его американского коллеги Дональда Трампа.
Как передавало ИА Регнум, 24 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция Киева — лишь вопрос времени.
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