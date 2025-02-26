Вашингтон, 26 февраля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и глава департамента по повышению эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск осудил задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску. Об этом стало известно из его соцсетей.

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«Они просто задержали человека, который набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Румынии. Это полный бардак», — написал Маск в своём аккаунте в соцсети Х.

О задержании кандидата в президенты Румынии стало известно ранее в этот же день, 26 февраля. Правоохранители остановили автомобиль, в котором ехал Джорджеску. Сторонники политика заявляли, что он намеревался вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

В этот же день в домах ряда сторонников Джорджеску были проведены обыски.

Позже издание News сообщило, что Джорджеску был задержан правоохранителями в качестве подозреваемого по делу о фальсификации источников финансирования избирательной кампании. Его также подозревают в действиях, угрожающих конституционному строю, и в создании фашистской организации, сказано в сообщении. Джорджеску уже доставили в прокуратуру для допроса.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором лидировал Джорджеску. Политик назвал это решение государственным переворотом. 2 января он обжаловал решение об отмене итогов выборов в Европейском суде по правам человека.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отмечал, что против Джорджеску выдвинуты обвинения в нарушении избирательного законодательства, в связи с чем он может быть не допущен к новым выборам, первый тур которых должен состояться в мае. Руководство Евросоюза сделает всё, чтобы Джорджеску не победил на выборах, считает сенатор.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля отметил, что решение Конституционного суда Румынии отменить результаты первого тура президентских выборов было основано на неубедительных подозрениях разведывательной службы и огромном давлении со стороны соседей по континенту.

12 февраля президент Румынии Клаус Иоханнис ушёл в отставку. Обозреватель ИА Регнум Игорь Иваненко отмечал, что эта отставка произошла очень неожиданно и, судя по всему, стала одним из первых успехов команды президента США Дональда Трампа на европейском направлении.