Москва, 26 февраля, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Одной из причин укрепления курса российского рубля в последние недели стала реакция рынков на геополитические события. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Пока сложно оценить, насколько устойчивым будет укрепление рубля, наблюдаемое в последние недели, и как оно повлияет на цены. Укрепление рубля было связано как с реакцией рынков на геополитические события, так и с сезонным снижением спроса на иностранную валюту со стороны импортёров», — говорится в заявлении.

В регуляторе также отметили определённое замедление роста цен на импортные товары, которое началось после того, как рубль в декабре перешёл к укреплению.

Как передавало ИА Регнум, эксперты считают, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 12 февраля, вызвал оптимизм среди инвесторов и привел к снижению курса доллара к рублю.

Агентство Bloomberg 21 февраля сообщило, что на фоне кардинальной смены курса политики США российский рубль превратился в наиболее перспективную валюту на развивающихся рынках. Согласно данным агентства и Банка России, с начала года рубль укрепился по отношению к доллару США на 13%.