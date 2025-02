Вашингтон, 26 февраля, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) потратило 2 млн долларов на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине и сотни тысяч долларов на другие подобные цели. Об этом 26 февраля сообщил журнал The Federalist.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Команда сенатора от Республиканской партии Джони Эрнста обнаружила целый ряд финансируемых налогоплательщиками грантов USAID, которые направлялись украинским компаниям, сказано в сообщении.

«Дизайнеры, в том числе «производитель ковров на заказ», который получил около $2 млн, и две разные линии мебели, которые получили $114 тыс. и $91 тыс. соответственно, тоже присоединились к финансовому бешенству [USAID]», — отметили авторы.

В числе других компаний, получавших поддержку из средств американских налогоплательщиков — создатели приложения для отслеживания домашних животных, производители ошейников для собак, создатели упаковки для кормов для домашних животных, компании по производству одежды, фотографы, бренды люксовой свадебной одежды и дизайнерских изделий ручной работы, производители сувенирного печенья и кондитерских изделий, мясокомбинат, производители приправ, солений, органического кофе и чая, а также виноградник, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 20 января сторонник президента США Дональда Трампа, предприниматель Илон Маск приступил к руководству новым департаментом эффективности государственного управления. Своё назначение он назвал «угрозой для бюрократии» и заверил, что обнародует имена «лидеров по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.

По инициативе Маска USAID приостановило работу в ожидании реорганизации. Кроме того, предприниматель раскритиковал практику государственных трат на СМИ. Исполнительные власти США прекратили финансирование американских газет Politico и The New York Times, а также информационного агентства Associated Press.

Также в феврале пресс-служба департамента сообщила, что предыдущая администрация США намеревалась выделить десятки миллионов долларов из государственного бюджета на такие расходы, как обрезание мужчин в Мозамбике и финансирование деятельности зарубежных «Центра гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин», «Консорциума по проведению выборов и укреплению политического процесса» и других.