СМИ: USAID потратило более $2 млн на ковры и соленья для Украины
The Federalist: USAID потратило более $2 млн на ковры и соленья для Украины
Вашингтон, 26 февраля, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) потратило 2 млн долларов на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине и сотни тысяч долларов на другие подобные цели. Об этом 26 февраля сообщил журнал The Federalist.
Команда сенатора от Республиканской партии Джони Эрнста обнаружила целый ряд финансируемых налогоплательщиками грантов USAID, которые направлялись украинским компаниям, сказано в сообщении.
«Дизайнеры, в том числе «производитель ковров на заказ», который получил около $2 млн, и две разные линии мебели, которые получили $114 тыс. и $91 тыс. соответственно, тоже присоединились к финансовому бешенству [USAID]», — отметили авторы.
В числе других компаний, получавших поддержку из средств американских налогоплательщиков — создатели приложения для отслеживания домашних животных, производители ошейников для собак, создатели упаковки для кормов для домашних животных, компании по производству одежды, фотографы, бренды люксовой свадебной одежды и дизайнерских изделий ручной работы, производители сувенирного печенья и кондитерских изделий, мясокомбинат, производители приправ, солений, органического кофе и чая, а также виноградник, сказано в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, 20 января сторонник президента США Дональда Трампа, предприниматель Илон Маск приступил к руководству новым департаментом эффективности государственного управления. Своё назначение он назвал «угрозой для бюрократии» и заверил, что обнародует имена «лидеров по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.
По инициативе Маска USAID приостановило работу в ожидании реорганизации. Кроме того, предприниматель раскритиковал практику государственных трат на СМИ. Исполнительные власти США прекратили финансирование американских газет Politico и The New York Times, а также информационного агентства Associated Press.
Также в феврале пресс-служба департамента сообщила, что предыдущая администрация США намеревалась выделить десятки миллионов долларов из государственного бюджета на такие расходы, как обрезание мужчин в Мозамбике и финансирование деятельности зарубежных «Центра гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин», «Консорциума по проведению выборов и укреплению политического процесса» и других.