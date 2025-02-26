Москва, 26 февраля, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко представил новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Пелагия Тихонова/РИА Новости Дмитрий Григоренко

«За последние пять лет ИТ-отрасль стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике. Её вклад в ВВП страны вырос почти в два раза, а число специалистов увеличилось в полтора раза — сегодня в этой сфере работает почти миллион человек. Эти цифры показывают, что отрасль активно развивается. И национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» — это следующий шаг цифрового развития России», — сказал Григоренко, выступая 26 февраля в Национальном центре «Россия».

Вице-премьер отметил, что новый национальный проект направлен на дальнейшее развитие технологий, основанных на данных, и создание эффективных инструментов для решения различных задач, включая искусственный интеллект, интернет вещей и роботов.

Нацпроект объединит девять федеральных проектов, в том числе по перспективным разработкам, кадрам, инфраструктуре доступа к Сети и другим направлениям.