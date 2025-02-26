Вашингтон, 26 февраля, 2025, 18:01 — ИА Регнум. США больше не могут субсидировать союзников по НАТО, которые не направляют необходимое количество средств на нужды обороны. Об этом 26 февраля в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

OLIVIER HOSLET/ЕРА/ТАСС

Он отметил, что некоторые члены Североатлантического альянса почти не имеют вооруженных сил, потому что на протяжении последних 40 лет вообще не тратили средства на оборонные нужды. По его словам, речь идет о богатых странах Западной Европы.

«Страны [члены НАТО] тратят 1–1,5% от своих экономик [на оборону]. Мы попросту не можем продолжать субсидировать это», — указал госсекретарь.

Рубио считает, что это «нечестно и неустойчиво».

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года избранный президент США Дональд Трамп назвал ключевым условием для дальнейшего участия страны в НАТО выполнение союзниками по альянсу своих финансовых обязательств. Он уточнил, что в противном случае не будет брать на себя обязательство по сохранению членства своей страны в блоке.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 февраля предрек уничтожение НАТО в случае, если из альянса выйдут США. Он добавил, что, если против одной из стран — членов НАТО будут начаты военные действия, отпор без армии США дать не получится.

Позднее в этот же день глава Военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне высказал мнение, что США могут частично вывести свои войска из Европы, однако не будут полностью выходить из НАТО. Он также назвал «ересью» заявления о том, что страны Европы не смогут самостоятельно обеспечивать свою оборону.

Американская газета The Hill 20 февраля сообщила, что в случае, если США примут решение о выходе из НАТО, европейские страны могут попасть в крайне уязвимое положение. По мнению журналистов, у Евросоюза не хватает сплоченности, военного потенциала и политической воли для замены НАТО.

Согласно совместному исследованию Кильского института мировой экономики (IfW) и брюссельской консалтинговой компании Bruegel, странам Евросоюза, если они решат обеспечить собственную безопасность без помощи США, потребуется мобилизовать около 300 тыс. военных.

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте 14 января заявил, что жители европейских государств будут вынуждены учить русский язык в случае отказа повысить затраты на оборону больше нынешних 2% ВВП. По его словам, если этого не сделать, то через 4–5 лет придётся идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию. По словам генсека альянса, безопасность «не может быть бесплатной».