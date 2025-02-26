Москва, 26 февраля, 2025, 17:48 — ИА Регнум. «Газпромбанк» призвал региональные власти не останавливать инфраструктурные проекты в формате государственно-частного партнерства, несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ и другие макроэкономические риски. Об этом заявил первый вице-президент «Газпромбанка» Алексей Чичканов, выступая на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса» в Москве.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Топ-менеджер подчеркнул, что важно учитывать не только стоимость финансирования проекта, но и удорожание его строительства.

«Несмотря на рост стоимости внебюджетного финансирования, на процентные издержки по проекту, все равно опережающим темпом растет стоимость строительства. Региональным властям, которые сейчас думают, останавливать проект или нет, надо понимать, что откладывание проекта делает его дороже быстрее, чем растёт ключевая ставка», — отметил Чичканов.

В качестве примера Чичканов привел перспективный портфель проектов «Газпромбанка». Общий размер капитальных затрат (CAPEX) по тем из них, по которым могут быть в этом году подписаны соглашения или реализовано финансовое закрытие, составляет порядка 1 трлн рублей. С учетом прогноза по инфляции на текущий год, а также других внешних факторов, стоимость этих проектов может увеличиться на 91 млрд рублей (9,1%), а стоимость финансирования — на 45 млрд рублей (4,5%). Таким образом, по словам Чичканова, риски увеличения стоимости финансирования ниже, чем риски возрастающей стоимости строительства.

«Суммарно откладывание проекта хотя бы на год приводит к увеличению его стоимости на 20%», — отметил первый вице-президент Газпромбанка.

Он добавил, что текущий период высоких ставок нужно использовать как подготовительный этап — для разработки проектно-сметной документации, подписания предварительных соглашений, экспертизу, согласование всевозможных льготных мер институтов развития.

«Тогда через год, допустим, когда ситуация станет более благоприятной, мы будем иметь на руках готовый к реализации проект. При этом, если отказаться от проекта сейчас, — через год нам нечего будет строить», — заключил Чичканов.