Москва, 26 февраля, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров помещен под стражу по решению Басманного суда Москвы. Его обвиняют в коррупции, сообщил ТАСС.

pvo-mos. gov35.ru Кирилл Бочаров

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и арестовал Бочарова на два месяца — до 24 апреля.

Обвинение ему предъявили по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ранее ИА Регнум сообщало о задержании Бочарова и вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева. Накануне сотрудники ФСБ России провели операцию в помещении регионального представительства, где чиновники получали 30 млн рублей от предпринимателя.

По версии следствия, подозреваемые требовали 100 млн рублей у руководителей одной из компаний за эксплуатацию лесных участков, участие в инвестиционных проектах и общее покровительство.