Вашингтон, 26 февраля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент и без объяснения причин отменил запланированную встречу с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Вашингтоне. Об этом сообщил журналист Euronews Джордж Либорейро в соцсети X.

Oliver Contreras — Pool via CNP/Global Look Press Госсекретарь США Марко Рубио

«Ожидаемая встреча между верховным представителем Каей Каллас и государственным секретарем Марко Рубио отменена без объяснения причин», — указал он в публикации.

По словам журналиста, Каллас уже прибыла в Вашингтон, где у неё также запланировано участие в нескольких мероприятиях и встречи с конгрессменами.

Официальный представитель Европейского союза (ЕС) также подтвердил информацию об отмене встречи.

Подобные случаи происходили с европейскими политиками при новой администрации и ранее. Так, 14 февраля издание Politico сообщило, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался проводить встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, несмотря на запланированную поездку в Мюнхен. При этом неназванный американский чиновник заявил, что смысла во встрече мало, ведь «Шольц недолго будет немецким канцлером».