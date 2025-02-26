Москва, 26 февраля, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Возврат крупных IT-гигантов на российский рынок будет возможен только при соблюдении ими ряда условий, среди которых обязательное открытие полноценного представительства в стране, заявили эксперты на круглом столе в Общественной палате РФ. По их мнению, «приземление» станет залогом выполнения всех требований законодательства РФ.

Robert Michael/Global Look Press

«Этот вход обратно (на российский рынок) должен быть очень дорогим для них, если даже мы их пускаем. Например, за место на рынке надо просто реально заплатить, отдать исходные тексты в наши репозитории (хранилища данных), организовать то самое «приземление», то есть реальные юридические лица с интеллектуальной собственностью, переведенной в них, данными на нашей территории. И заплатить деньгами в обязательном порядке», — отметил президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

Он подчеркнул, что госполитика в отношении иностранных компаний должна ужесточиться, поскольку последние 35 лет «им открывали рынок даром».

«Любые возращения иностранных компаний, их повторные приходы, их попытки закрепиться на российском потребительском рынке должны сопровождаться исключительно неукоснительным соблюдением всех требований российского законодательства», — заявил глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

По его мнению, соблюдение всех требований законодательства РФ возможно только в случае существования полноценного представительства компании в стране.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля в Минфине заявили, что иностранным компаниям из недружественных государств для возвращения на российский рынок потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

В Минпромторге РФ считают, что стимулировать возвращение иностранных брендов, покинувших российский рынок из-за санкций, нецелесообразно. В ведомстве 19 февраля отметили, что отечественные компании нарастили производство и заняли освободившиеся ниши после ухода с рынка иностранных брендов. Таким образом, силы необходимо направить на защиту интересов российского бизнеса и внутреннего рынка.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров 21 февраля заявил, что обсуждение условий возвращения западных брендов в Россию можно будет начинать, только когда отменят антироссийские санкции. Также в числе условий он назвал обязательное присутствие зарубежных компаний в Крыму и новых регионах. Мантуров подчеркнул, что на российский рынок будут допускаться лишь те иностранные компании, в которых заинтересована страна.

Президент России Владимир Путин призвал внимательнее отнестись к вопросу возвращения ушедших с рынка РФ западных компаний, чтобы не утратить приобретенный после их ухода потенциал.

Платформа Kokoc Group 17 февраля опубликовала результаты исследования, согласно которым в Россию захотели вернуться около 350 зарубежных брендов, покинувших страну в 2022 году из-за санкционного давления. Отмечалось, что иностранные компании могут столкнуться с некоторыми трудностями, потому что конъюнктура рынка изменилась.