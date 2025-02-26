Киль, Германия, 26 февраля, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Немецкая полиция задержала для проверки танкер, следовавший из России в Испанию, в связи с недавним повреждением подводного кабеля в Балтийском море. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Александр Манзюк/ТАСС

В саботаже заподозрили команду грузового судна Arne, которое ходит под флагом Антигуа и Барбуды. Танкер, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Севилью, остановили в порту Киля, а экипаж допросили.

«После допроса экипажа в пятницу, 21 февраля, судно смогло продолжить путь по Кильскому каналу», — говорится в сообщении.

В федеральной полиции сообщили, что не пока комментируют ход расследования инцидента у острова Готланд.

Как сообщало ИА Регнум, за последние месяцы в Балтийском море зафиксировали несколько инцидентов с подводными кабелями. О повреждении возле острова Готланд кабеля, проложенного между Финляндией и Германией, стало известно 21 февраля. Предполагаемое место обрыва находится в шведской экономической зоне, прокуратура Швеции и береговая охрана приступили к расследованию.

По информации Reuters, был незначительно поврежден кабель C-Lion 1 финской телекоммуникационной компании Cinia. В компании напомнили, что предыдущие два инцидента с кабелем произошли в ноябре и декабре 2024 года.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 января заявила, что Москва ждет опровержений от тех, кто обвинял Россию в диверсиях с подводными кабелями в Балтийском море. Она напомнила, что американская газета The Washington Post назвала инциденты результатом случайного стечения обстоятельств, а «не следствием намеренного российского саботажа».

Дипломат отмечала также, что страны НАТО воспользовалось происшествиями с кабелями, чтобы увеличить свое военное присутствие на Балтике. Захарова подчеркнула, что в альянсе стремятся любыми способами ограничить экспорт российской нефти, а заодно и создать предпосылки для ограничений международного судоходства на фоне спекуляций о превращении в Балтийского моря во «внутреннее озеро НАТО».