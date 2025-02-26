Москва, 26 февраля, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Генпрокуратура проверит 14 компаний, которые подозреваются в фальсификации молочной продукции. Об этом сказано в письме ведомства, направленном главе общественного совета при Роспотребнадзоре Олегу Павлову, передают «Известия».

Евгений Одиноков/РИА Новости

«В целях повышения оперативности реагирования прокурорам регионов РФ, в которых производятся указанные товары, поручено организовать соответствующие проверки и сообщить о результатах», — сказано в сообщении прокуратуры.

Ранее Павлов направил обращение в Минпромторг. Он сообщил, что по результатам лабораторных исследований в образцах продукции 14 изготовителей были обнаружены несоответствия по массовой доле белка, массовой доле жира и (или) жирнокислотному составу. Указанные образцы приобретались в магазинах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О’КЕЙ», «Верный», «Семишагофф», «Сезон» и других.

В фальсификации продукции подозреваются АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром», ООО «Лав Продукт», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «Восход», ООО «Горизонт», ООО «Сливочная страна», ООО «Молсбыт», ООО «Милково» и ООО «Мосальский молочный завод».

Надзорные органы ранее неоднократно уличали данных производителей в несоблюдении требований, только за последние три года эти организации получили от Роспотребнадзора и Россельхознадзора 474 предостережения, в том числе 75 — по фактам и признакам фальсификации продукции, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в феврале глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что в 2024 году наибольшее количество фальсификата среди молочной продукции было выявлено в сливочном масле. Он также рассказал, что Россия нарастила импорт молочной продукции, в основном белорусского производства.

В ноябре 2024 года Роскачество представило результаты исследования рынка мёда в РФ. Ведомство проверило 21 торговую марку из российских торговых сетей. 80% проверенного мёда было признано фальсификатом.