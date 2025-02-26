Киев, 26 февраля, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Роман Зварич заявил, что украинцы должны готовиться к военной службе со школьного возраста.

Ukraine Presidency/Global Look Press

«Эта война надолго — навсегда. Поэтому готовиться надо каждому, готовиться еще со школы», — приводит его слова «Укринформ».

Военный уточнил, что имеет в виду не «какие-то серьёзные учения», а моральную подготовку. Зварич также рассказал, что проходил обучение во Франции и сейчас занимает должность начальника разведывательной пограничной заставы 15-го мобильного пограничного отряда «Стальной кордон».

С 12 февраля 2025 года минобороны Украины запустило программу контрактной службы для молодых людей до 24 лет. При этом украинские власти продвигают идею более раннего призыва, несмотря на то, что закон запрещает мобилизацию лиц младше 25 лет.

В декабре 2024 года боевик нацбатальона ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка также заявлял, что украинским подросткам с 15 лет следует готовиться к службе в армии.

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