Астана провела с Киевом консультации после атаки украинских дронов на КТК
Астана, 26 февраля, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Власти Казахстана провели консультации по дипломатическим каналам с представителями киевского режима после атаки украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил на брифинге министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
17 февраля семь дронов ВСУ со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами нанесли удары по НПС «Кропоткинская». В результате произошло снижение прокачки нефти.
«Безусловно, консультации велись по дипломатическим каналам. В настоящее время осуществляется восстановление повреждённых объектов за счёт средств самого предприятия», — отметил Саткалиев.
По его словам, контакты осуществляются на уровне внешнеполитических ведомств.
Как передавало ИА Регнум, вице-премьер РФ Александр Новак допустил, что атака ВСУ на КТК в Краснодарском крае могла стать ответом Украины на переговоры между США и Россией и на итоги Мюнхенской конференции. Он добавил, что на ремонт объекта потребуется немало времени из-за поврежденного западного энергооборудования.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что атаку на КТК киевский режим не смог бы совершить в одиночку. По словам российского лидера, необходимые для подобных атак данные космической разведки украинские военные получают от Запада.