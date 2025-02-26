Астана, 26 февраля, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Власти Казахстана провели консультации по дипломатическим каналам с представителями киевского режима после атаки украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил на брифинге министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Виталий Тимкив/РИА Новости

17 февраля семь дронов ВСУ со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами нанесли удары по НПС «Кропоткинская». В результате произошло снижение прокачки нефти.

«Безусловно, консультации велись по дипломатическим каналам. В настоящее время осуществляется восстановление повреждённых объектов за счёт средств самого предприятия», — отметил Саткалиев.

По его словам, контакты осуществляются на уровне внешнеполитических ведомств.

Как передавало ИА Регнум, вице-премьер РФ Александр Новак допустил, что атака ВСУ на КТК в Краснодарском крае могла стать ответом Украины на переговоры между США и Россией и на итоги Мюнхенской конференции. Он добавил, что на ремонт объекта потребуется немало времени из-за поврежденного западного энергооборудования.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что атаку на КТК киевский режим не смог бы совершить в одиночку. По словам российского лидера, необходимые для подобных атак данные космической разведки украинские военные получают от Запада.