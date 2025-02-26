Вашингтон, 26 февраля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Создатель ЧВК Blackwater американский предприниматель Эрик Принс 26 февраля заявил, что шансы Украины вернуть утраченные территории мизерны.

Кадр из видео Эрик Принс

Киевскому режиму следовало начинать мирные переговоры ещё полтора года назад, сказал Принс в интервью президенту колледжа Hillsdale Ларри Арнну. Запись опубликована на сайте колледжа.

«Шансы на то, что украинцам удастся вернуть все свои территории, равны нулю. Русские никогда не откажутся от Донецка, Луганска, Херсона, Мариуполя, от традиционных русскоязычных регионов. Крым они тоже не отдадут», — заявил основатель ЧВК.

Киеву следует помнить, что «неидеальный мир» лучше любой войны, отметил Принс. Нынешние боевые действия он назвал войной на истощение и подчеркнул, что у России куда больше ресурсов, чем у Украины.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украине будет непросто вернуть утраченные территории. При этом он допустил, что киевскому режиму, «возможно», удастся «что-то вернуть».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля исключил возможность заморозки боевых действий по линии соприкосновения. Это противоречит Конституции РФ, подчеркнул министр. Ранее он отмечал, что Россия не намерена делать территориальных уступок Украине.

Президент Владимир Путин в июне 2024 года отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), заявлял глава государства.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в сентябре 2024 года отмечал, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области.