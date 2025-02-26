Москва, 26 февраля, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Российские военнослужащие ударом из ракетного комплекса «Искандер-М» по позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области уничтожили до 25 боевиков. Об этом 26 февраля сообщило Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«В результате удара уничтожена пусковая установка ЗРК С-300ПС, многоканальная станция наведения ракет, несколько единиц автомобильной техники и до 25 боевиков», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

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