Будапешт, 26 февраля, 2025, 17:50 — ИА Регнум. На саммите Евросоюза, который состоится 6 марта в Брюсселе, Венгрия намерена убедить лидеров стран в том, что успех переговоров между Россией и США необходим для достижения мира на Украине. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Darko Vojinovic/AP/TASS Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

«Последние три года доказали, что только американо-российское соглашение может привести к миру (на Украине). <…> На больших переговорах с ЕС, которые состоятся на следующей неделе, мы также будем придерживаться позиции, что в интересах Европы, чтобы мирные переговоры как можно скорее увенчались успехом», — заявил Сийярто.

По его словам, переговоры между американской и российской делегациями, состоявшиеся на прошлой неделе в Саудовской Аравии, — это возможность достижения мира.

Как передавало ИА Регнум, делегация РФ в ходе переговоров с представителями США 18 февраля в Эр-Рияде отметила важность устранения первопричин конфликта на Украине и создания условий для долгосрочного мира. Стороны диалога обменялись мнениями по ситуации и подтвердили, что настроены на урегулирование кризиса.

Делегации договорились продолжать совместную работу по этому направлению через спецпредставителей, которых назначат в ближайшее время.

Глава киевского режима Владимир Зеленский возмутился тем, что Украину обсуждают без участия самой Украины. Он заявил, что Киев не будет выполнять никакие ультиматумы Москвы и Вашингтона.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к конструктивным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В январе он подчеркнул, что целью диалога по этому вопросу должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие, которым киевский режим воспользуется для перегруппировки сил и перевооружения. Он также отметил важность устранения первопричин кризиса.