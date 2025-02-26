Москва, 26 февраля, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий жильцов многоквартирных домов впускать газовщиков. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

URA.RU/TASS

«В случае отказа предоставить доступ для проведения работ организация газового обслуживания будет вправе обратиться в суд», ― говорится в сообщении ГД.

Авторы законопроекта предложили сократить сроки рассмотрения судами заявлений организаций газового обслуживания об отказе в доступе к оборудованию с 30 до 12 дней. Также предлагается процедура немедленного исполнения таких судебных решений.

Как передавало ИА Регнум, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов 19 февраля заявил, что газовщики получат право беспрепятственно попадать в квартиры для проверки газового оборудования. В соответствии с законопроектом сотрудники газовых служб смогут обратиться в суд после отказа в допуске в жилое помещение. Документ направлен на сокращение рисков угрозы жизни и здоровью жителей многоквартирных домов.

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов пояснил, что введение упрощённого допуска для сотрудников газовых служб в квартиры поможет избежать возникновения ситуаций, когда весь подъезд отключают от газоснабжения из-за проблем в одной из квартир.

В апреле 2024 года сообщалось, что в России могут ввести штраф в размере 5–10 тыс. рублей для физических лиц за недопуск газовщиков в квартиры, уклонение от заключения договора о техобслуживании и несанкционированную замену газового оборудования. Должностным лицам за указанные нарушения придётся заплатить 25–100 тыс. рублей, юридическим — 200–500 тыс. рублей, отмечалось в сообщениях.