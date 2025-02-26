Москва, 26 февраля, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Финляндию и Швецию в будущем могут исключить из НАТО по требованию России. Эта тема обсуждается в американских медиа, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин изданию Lenta.ru.

EPA/ТАСС

Эксперт отметил, что в Вашингтоне сейчас пересматривают внешнеполитический курс в отношении РФ. Американские политологи, по его словам, в рамках так называемой большой сделки между Россией и США считают позицию Москвы нейтральной. Это значит, что Соединенные Штаты остались один на один со своим главным геополитическим противником — Китаем.

«А в обмен на этот как бы нейтралитет США пересматривают свой подход, свое отношение к поддержке Украины, к НАТО, чуть ли не выводят войска из Прибалтики. К этому как раз Финляндия, Швеция, которые одновременно в альянсе недавно», — сказал Блохин.

Он добавил, что интеллектуальная дискуссия о будущем НАТО развернулась на страницах газет и журналов. Однако не исключено, что в дальнейшем будут приняты конкретные решения с учетом реального изменения подхода к России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила предположил, что президент США Дональд Трамп может удалить Швецию и Финляндию из НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по Украине. По его словам, Трамп может согласиться на требование российской стороны о возвращении НАТО к границам 1997 года, что и приведет к необходимости отменить членство Хельсинки и Стокгольма. Готовность Трампа идти России навстречу может оказаться поистине беспрецедентной, добавил эксперт.

Трамп 13 февраля заявил, что желание западных стран включить Украину в состав НАТО стало одной из причин, побудивших Россию начать специальную военную операцию на Украине. Россия давно заявляла, что Украина не может стать членом НАТО, добавил президент США.