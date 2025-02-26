Брюссель, 26 февраля, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Речи о новом соглашении по редкоземельным ресурсам между Еврокомиссией и Украиной не идет, таких предложений со стороны ЕК не было. Об этом 26 февраля на пресс-конференции в Брюсселе сообщил заместитель главы Еврокомиссии Стефан Сежурне, комментируя итоги недавней поездки в Киев.

Global Look Press Стефан Сежурне

«Давайте я поясню. У нас уже есть соглашение с Украиной, которое было заключено еще до конфликта ― это Меморандум о взаимопонимании 2021 года. В Киеве я подчеркнул необходимость выполнения этого документа», ― заявил Сежурне.

По его словам, меморандум «носит взаимовыгодный характер» и включает целый ряд проектов, в том числе по добыче графита. Сежурне отметил, что, предположительно, это позволит закрыть до 10% потребностей ЕС до конца 2030 года.

«Никакого нового документа нет», ― указал замглавы Еврокомиссии.

Как передавало ИА Регнум, издание Politico ранее проинформировало, что еврокомиссар по промышленной стратегии Сежурне 24 февраля сообщил: Европейский союз предложил Украине альтернативный вариант сделки по «критически важным материалам».

Представитель ЕС подчеркнул, что, в отличие от США, в своем варианте соглашения по полезным ископаемым Евросоюз не станет требовать сделки, которая не была бы выгодна обеим сторонам, отмечалось в сообщении.

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье 25 февраля пояснил, что Европейский союз намерен реализовывать собственное соглашение с Киевом по природным ресурсам. Он напомнил, что у ЕС с Украиной есть меморандум о взаимопонимании по полезным ископаемым, подписанный в 2021 году. Представитель ЕК добавил, что Евросоюз «не соревнуется» с США в попытке заключить соглашение с Украиной по редкоземельным металлам. Также он указал, что никакое новое соглашение с Украиной в обход Вашингтона в Брюсселе не готовится.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в добыче редкоземельных металлов на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля уточнил, что США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь. По его словам, в документе отсутствуют гарантии безопасности. Такой вариант соглашения Зеленский подписать отказался.

22 февраля украинские СМИ сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жестче предыдущего. Вашингтон включил в него, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть.